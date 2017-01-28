Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı, Hakan Algül’ün yönettiği, yapımcılığını BKM Filmin üstlendiği Olanlar Oldu filmi Bodrum galası için başrol oyuncularıyla sinemaseverlerle bir araya geldi. Cinemarine sinemalarında yapılan galaya, ünlü komedyen Ata Demirer ve filmin başrol oyuncularından; Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen katıldı. Film gösterimi öncesinde Demirer gazeteciler sorularını cevapladı. Bodrum’u çok sevdiğini belirten Demirer “Bu filmi yapmamdaki en büyük ateşleyicilerinden biri Bodrumlu Aksona Mehmet Abi’mdir. Babam da Bodrum’da yaşıyor. Çocukluğumu süngerci teknelerinde, yelkenli teknelerde geçirdim. Hep bir arzumdu; bu film içimde büyüyen bir şeydi. Kuzey Ege’de yazdık, Sığacık’da çektik, gala için de Bodrum’a geldik. Ege’de takılıyoruz böyle” dedi. Aynı anda 3 Türk filminin vizyonda olması hakkındaki düşüncelerini de soran basın mensuplarına Demirer “Herkes kısmetini yer. Milletimiz mutlu olsun yeter” dedi.