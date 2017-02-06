Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir sahnelerden uzak kalan Hülya Avşar, önceki günlerde sahne almış ve transparan kıyafetiyle adeta bomba gibi dönmüştü. Avşar'ın yaşına rağmen bu cesur kıyafeti, medyada yankı uyandırmıştı. Mankenler camiasında da ses getiren kıyafet, Özge Ulusoy'un merceği altına alındı.

"ONUN KADAR OLAMAZDIM"

'Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda Yusuf Çamöz-Turan Aksoy'un defilesinde podyuma çıkan Özge Ulusoy, Hülya Avşar'ın transparan elbisesini soran muhabirlere, "Hülya Avşar'a transparan çok yakışmış. Zaten ne giyse yakışır. İnanın ben onun kadar cesur olamazdım." yanıtını verdi.

"BEN AÇIK ŞEYLER GİYMEM"

Ulusoy geçtiğimiz senelerde yaptığı bir açıklamada, "Ben şimdiye dek sıradışı açık şeyler ve transparan kıyafetler giymedim, koleksiyonun gerektirdiği şeyleri giydim. Ya da kaza yaşamışımdır. Ben çok açık şeyler giymem. Bunu tasarımcıya da söylüyorum. Onlar beni ona göre seçiyorlar. Giymeyi tercih etmiyorum " demişti.

(Kaynak: Posta)