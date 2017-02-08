Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Ediz Hun, “Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi”nde yaptığı konuşmada sinema sektöründe yaşanan değişimleri değerlendirdi. Film-San Vakfı tarafından farklı üniversitelerden 80 öğrenciyi Beyoğlu Gençlik Merkezinde bir araya getiren zirvede “Oyuncular Gözüyle Film Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşma yapan sanatçı, şu tespitlerde bulundu:

∂ Sadece başrolü paylaşanların değil, sektörde çalışan herkesin ekonomik yönden rahata kavuşması gerekir.

∂ Setlerde uzun saatler çalışılıyor. Sinema ayrıca bir kondisyon mesleğidir. Kişinin fiziğinin de uygun olması lazım ki oyuncular verimli olabilsin.

∂ Eskiden sinema alanında Türkiye’de bölge müdürlükleri vardı. Dönem değişti. Artık kimse, ‘Ben Gökselli, Ayhanlı, Kadirli, Tarıklı film istiyorum’ demiyor. Sadece kaliteli film istiyorlar.

∂ Artık işletmeler yok. Sektör, yönetmenler üzerinden gidiyor. Onun için artık star sistemi de yok. Dünyada da azaldı.

∂ Mesela Fransa artık bir Alain Delon çıkaramıyor. Dolayısıyla sinema da eskisi gibi değil, bitti ve çok farklı bir kulvara çekildi.

∂ Çizgi dışı filmler çekilmeye başladı. Animasyonlarla, teknoloji, belgesel ve bilim kurgu filmleri. Artık elle tutulur bir aşk filmi de yok. Bir ‘Love Story’ yok.

∂ 80 milyonluk ülkemizde artık star olabilecek yıldız yok. Sevilen, beğenilen yakışıklı çocuklar, aktörler ve cici kızlar var sadece. Elbette onlar da yetenekli. Artık onlar bizi geçmiş.

∂ Yeni oyuncuların özel hayatlarını kontrol altına almaları lazım. İş ve özel hayatlarını dengede tutmaları lazım. 80 milyonluk Türkiye’de starların olması lazım.

Kadroda dev isimler

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın G.O.R.A ve A.R.O.G filmlerinin devamı niteliğindeki “Arif V 216”nın kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Filmde Ozan Güven, Özkan Uğur ve Özge Özberk’in yer alacağı ifade edilirken, Yeşilçam’ın ünlü isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun’un da kadroya dâhil olduğu belirtildi. Cem Yılmaz’ın yeni projesinde yer alacağını kaydeden usta oyuncu Ediz Hun, filmde kendini oynayacağını belirterek “1960’lı yılların ikinci yarısından sonra var olan Ediz Hun’u yani kendimi oynayacağım. Cem Yılmaz çok cana yakın bir insan. Son derece de başarılı bir aktör. Çekimler de sanırım haziran ya da temmuz ayında başlayacak” dedi.