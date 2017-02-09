Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Kara Sevda' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümüne Kaan Urgancıoğlu'nun hayat verdiği Emir karakteri ile Burak Özçivit'in canlandırdığı Kemal karakteri arasındaki 'evet-hayır' diyaloğu damga vurdu.

"EVET" VE "HAYIR" RESTLEŞMESİ

Referandum tartışmaları ile gündeme gelmek dizinin senaristlerinin hoşuna gitmiş olacak ki dün akşam yayınlanan bölümde de ekran başındakiler ilginç diyaloglara tanıklık etti. Dizide Nihan'ın kara sevdalısı Kemal, polis tarafından gözaltına alındığı sahnede "hayır" diye bağırıyor. Bu esnada kameraların odaklandığı Emir ise "evet" diyerek Kemal'in bu çıkışına karşılık veriyor.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Dizide iyi ve kötü karakterini canlandıran ikili arasındaki bu diyalog sosyal medyada referandum mesajı olarak yorumlandı.

Haberler.com - Olgun Kızıltepe