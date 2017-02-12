Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçının bir sene önce üç kez bel fıtığı ameliyatı olmasına rağmen bir türlü iyileşemediğini yazan Akay, Sesigüzel’in fotoğrafını paylaşarak artık yürüyemediğini yazdı. Eski türkücünün hayranlarını üzen Onur Akay, “Nuri Sesigüzel’in maalesef sağlık durumu iyi değil ve acı içinde. Geçen sene kısa aralıklarla üç kez bel fıtığı ameliyatı olan değerli sanatçımız iyileşemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluğu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçımıza, acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.