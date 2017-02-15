Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, ilişkilerini evlilik yoluna sokmuşlar ve kısa süre önce isteme merasimi gerçekleştirmişlerdi. Evlilik kararı sonrası elini çabuk tutan çift, düğün için arkadaşlıklarının başladığı yer olduğunu söyledikleri Los Angeles’i seçmişlerdi. Geçtiğimiz hafta nikâh için Amerika’ya uçan çift, aynı zamanda Almeda Abazi’nin de doğum tarihi olan 13 Şubat’ta dünyaevine girdi. Düğün için gecelik kirası 25 bin dolar olan bir teras katı kiralandı ve Sayışman ile Abazi’nin nikâhı da bu teras katında gerçekleşti. Sayışman’ın nikâh şahitliğini model Tober Maier yaptı. İki yıllık nişanlılıklarını Beverly Hills’te mutlu sonla taçlandıran çiftin nikâhına 40 davetli katıldı. Belediye nikâhı ile evlenen çift, düğün şarkısı olarak Beyonce’un Halo şarkısını tercih etti. Almeda Abazi, nikâhta uzun duvaklı bir gelinlik giydi.

BEKÂRLIĞA VEDA POZU

Sayışman, Instagram hesabından paylaştığını bir fotoğrafına “Bir insanı gerçekten sevmek, o kişinin gülümsemesini gün doğumuna benzetmektir. Yaradan’ın bütün güzelliklerini size hatırlatan insanı yakalamak ayrı bir lütuf. Allah herkese beraber el ele yaşlanacağı, zaman yapraklarını hayatından sevgiyle dökebileceği insanlarla birlikte olmayı nasip etsin. Bu paylaşımım da bekârlığa veda post’u olsun” notunu düştü. Almeda Abazi ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. O da Instagram sayfasında duygusal bir mesaja yer verdi: “Allah’ıma şükürler olsun. ‘En mutlu’ günüm... ‘En mutlu’ doğum günüm... En mutlu ettiğin için teşekkür ederim Tolgahan Sayışman. Seni seviyorum...”