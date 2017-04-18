Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi ekranların en uzun süre devam eden dizisiydi. Necati Şaşmaz'ın başrolünü üstlendiği dizi yeniden izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film yeni bir açıklama yaptı.

ORTALIK FENA KARIŞMIŞTI

Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı ekranın en uzun soluklu dizilerinden "Kurtlar Vadisi", geçen sezon kanal bulamadığı için ekran yolculuğuna ara vermiş, yapım şirketi Pana Film'in patronu Necati Şaşmaz, 15 Temmuz'da darbe girişimini konu alacak "Kurtlar Vadisi Darbe" filmini çekeceklerini açıklamıştı. Ancak yapım şirketi adına bir temsilcinin darbe girişiminden aylar önce "Kurtlar Vadisi Darbe"nin isim hakkını satın almak için başvurduğu ortaya çıkınca ortalık karışmıştı.



'KURTLAR VADİSİ DARBE'DEN SONUÇ ÇIKMADI

Medyatava'nın haberine göre, şirkete hassas bir dönemden geçildiği için "Kurtlar Vadisi Darbe" isminin hakkı verilmedi. Konuyla ilgili şirkete yönelik yapılan incelemelerden de sonuç çıkmadı. Aradan aylar geçti ve Pana Film, "Kurtlar Vadisi"nin çekimlerine başladı. Merakla beklenen yeni filmin adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olduğu ortaya çıktı.



SERDAR AKAR ARA VERDİ

Ödüllü yönetmen Serdar Akar, ön hazırlığını da kendisinin yaptığı filmi çekmek için yönetmen koltuğunda oturduğu TRT 1'in "Payitaht Abdülhamit" dizisinin çekimlerine 5

ÇEKİMLERİNE ANTALYA CİVARINDA DEVAM EDİLİYOR

Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin çekimlerine şu günlerde Antalya ve civarında devam ediliyor. Filmde Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar da rol alıyor. Daha önce Kurtlar Vadisi'nin "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Gladio" ve "Kurtlar Vadisi Filistin" isimli film versiyonları seyirciyle buluşmuştu.