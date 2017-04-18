Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da kim gitti. Survivor'da nefesler tutuldu.Birleşme partisinden dolayı yapılmayan eleme bugün gerçekleşecek. Herkes heyecanla akşamı bekliyor. Adaya kimin veda edeceği büyük merak konusu oldu. Birleşme partisinin ardından kendilerine zor gelen takımlar yarışlarda bir hayli zorlandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerden Berna ve Gökhan çıkmıştı. İkinci oyunda ise ünlüler kaybetti ve eleme potasına yine Pınar ve Sabriye'yi soktular. Peki survivor'da adaya kim veda edecek? Son olarak büyük ödül oyununu kazanan gönüllüler Justin Bieber ile eğlendi. Kauıp yaşayan ünlüler büyük yıkım yaşarken Sabriye hüngür hüngür ağladı. Survivor eleme, survivorda kim elendi, adaya kim veda etti, sabriye elendi mi, survivor son dakika eleme gibi tüm merak ettiklerinizi "Survivor'da kim elendi?, 18 NİSAN | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti ( SURVİVOR'da Elenen İsim?) KİM GİTTİ" başıklı haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Survivor eleme...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı efsane bir ödül için karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım da adeta havaya uçtu. Leziz bir yemeğin ardından uçağa binecek olan yarışmacılar Justin Bieber konserine gidecekti. Ödülü duyan iki takım adeta oyuna bilendi. Gönüllüler takımı bu akşam adeta rüzgar gibi esti. Birçok ödülü kaybeden gönüllüler takımı, bu akşam bu ödül için soluksuz yarıştılar. Oyunun iki etabını da gönüllüler takımı kazandı ve ödüle giden taraf oldu.

İŞTE SURVİVOR ELEME-İZLE

SURVİVOR 2017'DE ELEME NE ZAMAN

Survivor 2017'de birleşme haftasında eleme gerçekleşmemiş, sadece eleme adayları belirlenmişti. Kural değişikliğinin ardından oylama ile 2 eleme adayı belirleyen yarışmacılar bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununun ardından 2 aday daha belirledi. Geçtiğimiz hafta Survivor 2017'de oynanan iki dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı dokunulmazlık konseyleri sonrasında yaptıkları konseyde oylama ile Gökhan ve Berna'yı eleme adayı olarak belirledi. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda ise kaybeden Ünlüler oldu. İki oyunun ardından yapılan konseylerde Ünlüler takımı Sabriye ve Pınar'ı eleme adayı olarak seçti.

Survivor 2017'de geçen hafta birleşme haftası olması nedeniyle eleme gerçekleşmemişti. Bu yüzden kural değişikliğine gidilmiş ve dokunulmazlık oyunu sonrasında 2 değil 1 eleme adayı belirlenmişti. Böylece iki haftada oynanan oyunlarda toplam 4 eleme adayı çıkarıldı. 4 eleme adayının çıkarıldığı Survivor 2017'de eleme ise yarın akşam gerçekleşecek.

İŞTE O TARTIŞMA-İZLE

FURKAN İLE SERHAT ARASINDA ŞOK TARTIŞMA

Ödül oyununda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, ödül için inanılmaz efor sarf etti. Bir an ödül oyununun rehavetine kapılan Furkan ve Serhat, ciddi bir tarışma içerisine girdi. Bir süre sonra tartışma sakinleşti ve oyun heyecanı devam etti.

SURVİVOR'DA DÜN NELER YAŞANDI

Survivor'da dün akşam ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bir önceki dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı Sabriye'yi elenme adayı göstermiş, bunun üzerine de adada bir dizi tartışma yaşanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımında bireysel dokunulmazlık oyununu Şahika kazanınca, takım oylaması ile Pınar'ın adı yazıldı. Bu sonuçların ardından Pınar ve Sabriye elenme adayı olurken, gönüllüler takımda da geçen hafta kaybedilen dokunulmazlık oyunun ardından elenme adayları Berna ve Gökhan olmuştu.