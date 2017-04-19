Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın 22 Nisan’daki finaline, Amerika’dan dev bir misafir geliyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun davetini kırmayıp geçtiğimiz gün Türkiye’ye ayak basan, “It’s Raining Men’’ şarkısıyla hafızalara kazınan pop, R&B ve dans müziği sanatçısı Martha Wash, yarışmada onur konuğu olarak jüride yer alacak. Wash’ın Türkiye’ye gelir gelmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Wash takipçilerine “İlk defa Türkiye’deyim. Harika hissediyorum. Fizy yarışmasındaki bütün finalist gençlere başarılar diliyorum” diyerek seslendi.