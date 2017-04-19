Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın 22 Nisan’daki finaline, Amerika’dan dev bir misafir geliyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun davetini kırmayıp geçtiğimiz gün Türkiye’ye ayak basan, “It’s Raining Men’’ şarkısıyla hafızalara kazınan pop, R&B ve dans müziği sanatçısı Martha Wash, yarışmada onur konuğu olarak jüride yer alacak. Wash’ın Türkiye’ye gelir gelmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Wash takipçilerine “İlk defa Türkiye’deyim. Harika hissediyorum. Fizy yarışmasındaki bütün finalist gençlere başarılar diliyorum” diyerek seslendi.
Amerikalı şarkıcı liseliler için geliyor
19.04.2017 - 07:15 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın 22 Nisan’daki finaline, Amerika’dan dev bir misafir geliyor.
Etiketler : Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması,
466006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/466006.aspx
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