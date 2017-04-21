Altı sezondur izleyiciyle buluşan ‘Seksenler’ dizisi, 27 Mayıs’ta yayınlanacak son bölümüyle ekrana veda edecek. Önceki gün final bölümünün çekimlerinin tamamlanmasının ardından yapımcı ve oyuncular Instagram hesaplarından son kareleri paylaşmaya başladı. Projenin yapımcısı Birol Güven, 2012’den beri hayatımıza giren Seksenler’in son bölümünün çekildiğini ifade ederek “Dizi bitiyor, herkes evleniyor” dedi. Başrol oyuncusu Şoray Uzun ise, “Vee Seksenler final...” diyerek çeşitli selfie paylaşımları yaptı.
Finalde düğün var
21.04.2017 - 06:42 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altı sezondur izleyiciyle buluşan ‘Seksenler’ dizisi, 27 Mayıs’ta yayınlanacak son bölümüyle ekrana veda edecek
Etiketler : Seksenler,
466559 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/466559.aspx
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