Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altı sezondur izleyiciyle buluşan ‘Seksenler’ dizisi, 27 Mayıs’ta yayınlanacak son bölümüyle ekrana veda edecek. Önceki gün final bölümünün çekimlerinin tamamlanmasının ardından yapımcı ve oyuncular Instagram hesaplarından son kareleri paylaşmaya başladı. Projenin yapımcısı Birol Güven, 2012’den beri hayatımıza giren Seksenler’in son bölümünün çekildiğini ifade ederek “Dizi bitiyor, herkes evleniyor” dedi. Başrol oyuncusu Şoray Uzun ise, “Vee Seksenler final...” diyerek çeşitli selfie paylaşımları yaptı.