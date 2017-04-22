Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi 'Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Hüsnü komiserin kızı Zeliş kaçırılıyor. Kara haberi Hüsnü komiser televizyondan duyuyor ve çıldırıyor.
RIZA BABA'NIN KIZIYLA DAMADININ ARASI İYİCE AÇILIYOR
Geçen bölümde Rıza Baba'nın kızı Pınar, kocası Ali'yi başka bir kadınla görüyor. Durumu yanlış anlayan Pınar ile Ali'nin arasındaki bağ iyice kopuyor.
'ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜ 28 MART'TA
'Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 28 Mart Cuma akşamı izleyici ile buluşacak.