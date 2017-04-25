Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Erkal'ın son durumu hakkında yeni bilgiler, kardeşi Abdullah Erkal tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta otoparkta düşerek beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Abdullah Erkal, ağabeyi İbrahim Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir ilerleme ve gerileme yaşanmadığını dile getirdi.

İşte, açıklamanın detayları

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Erkal'ın tedavi gördüğü Ulus'taki özel Liv Hospital'dan açıklama yapıldı. Açıklamada 13 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ