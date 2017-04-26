Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor adasında Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı kazanan taraf olmuştu. Bu yüzden ünlüler takımı ada konseyi öncesinde kendi aralarında bir bireysel dokunulmazlık oyunu yarışı gerçekleştirdiler.



FURKAN DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Bu bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı yarışmacısı Furkan Kızılay oldu. Sonrasında yapılan ada konseyinde ünlüler takımı yarışmacılar aralarında gitmesini istedikleri yarışmacıyı belirlediler. En çok ismi yazılan yarışmacı olan Sabriye eleme potasına giren ilk isim oldu.



FURKAN ŞAHİKA'YI ELEME POTASINA SOKTU

Ardından Furkan da elde ettiği dokunulmazlık sembolü gereğince elenmesi için Şahika'nın ismini verdi. Ancak Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyunu ünlüler takımı için büyük bir şok oldu. Bu oyunu da gönüllüler takımı kazandı. Bunun sonucunda ünlüler takımı yeniden kendi aralarında bir bireysel dokunulmazlık oyunu yaptılar.



SEMA DA POTAYA GİRDİ

İkinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı yarışmacısı ise Adem Kılıççı oldu. Ancak yeni getirilen kural nedeni ile Adem, elenmesi için bir yarışmacının ismini veremedi. Yapılan ada konseyinde elenmesi için en fazla ismi yazılan kişi Sema oldu.



ŞAHİKA ADAYA VEDA ETTİ

Böylece 3 ünlüler takımı yarışmacısı da eleme potasına girmiş oldu. ünlüler takımından eleme potasına giren 3 isimden gelen SMS oyları sonucu Şahika Ercümen adaya veda etti.



ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Şahika Ercümen'in kariyerine göz atmak gerekirse 2006 yılında İspanya'da serbest dalış şampiyonasına katılmış ve bu şampiyonada göstermiş olduğu başarı neticesinde Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır. Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda dinamik apnea Türkiye şampiyonasında tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekorunu kırmıştır. 2008-2010 yılları arasında Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı ile Avrupa üçüncülü elde etmiş olan Şahika Ercümen Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa Dördüncülüsi olmuştur.



REKORLARA İMZA ATTI

2009 yılında serbest dalış Türkiye şampiyonluğunu elde eden Şahika Ercümen 2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin sahibi olmuştur. 2011 yılına gelindiğinde ise Avusralya'da buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetip hem erkeklerde hem de kadınlar Buzaltı Yatay dalış dünya rekorunu egale etmiştir. 2011 yılı içerisinde 60 metreye paletsiz dalarak yine bir rekora daha imzasını atmıştır Şahika Ercümen. 2014 yılına geldiğimizde ise Antalya'nın kaş ilçesinde paletsiz yaptığı dalışta 91 metreye dalarak dünya rekoru kırmış ve ardından paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derece yaparak yeni bir dünya rekoruna da imzasını atmıştır. 2015 yılına gelindiğinde ise Şahika Ercümen Antalya'nın Kaş İlçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda paletli sabit ağırlık ip destekli dalış kategorisinde 70 metrelik kendi rekorunu kırarak 72 metreye dalmış ve yeni bir rekora daha imzasını atmıştır. 2016 yılına gelindiğinde ise Kaş-Hidayet Koyu'nda değişken apırlıklı paletsiz kategoride 93 metreye dalarak yeni bir rekora daha imza atmıştır.