Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Mert Fırat, bir internet sitesine verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları büyük bir samimiyetle yanıtladı. Cem Yılmaz’la birlikte oynadığı reklam filmlerinden sonra şimdi de Arif ve 216 filminin kadrosuna dahil olan Mert Fırat, KızlarSoruyor sitesi üzerinden kendisine gelen sorulara cevap verdi. Eylül ya da Ocak ayında yapılmak üzere görüştüğü iki projesi olduğunu açıklayan Fırat, anlaşmaya varacağı bir projeyle yoluna devam edeceğini söyledi. “Aşk ve Gurur erken final yaptı. Pek çok dizi erken final yapıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna “Yapımcıların, oyuncuların ve tüm ekibin emeğini bir kenara bırakıp, hızlı ve kolay para kazanma telaşına bağlıyorum” şeklinde yanıt veren başarılı oyuncu Arif ve 216 filminde hangi rolde oynayacağı sorularını “Ben V’yi oynuyorum” sözleriyle geçiştirmeyi tercih etti.

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