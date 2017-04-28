Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafikte görüntülenen Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak çifti, basın mensuplarına, "Siz nereden çıktınız? Nasılsınız arkadaşlar?" dedi.

'AMERİKA'YA YERLEŞECEKLER' İDDİASI SORULDU

Neşeli çift, doğacakları bebekleri için alışveriş yaptıktan sonra evlerine doğru gittiklerini söylerken, haklarında Amerika'ya yerleşecekleri dedikodularına da cevap verdiler.

"ÇOCUĞUMUZ TÜRKİYE'DE DOĞACAK VE BÜYÜYECEK"

Bülent Şakrak, "Çıkan bu haberler tamamen yalan. Çocuğumuz Türkiye'de doğacak ve büyüyecek. Burada, ülkemizde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.