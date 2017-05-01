Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'deki 'Hayat Şarkısı'nın yıldızı Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin önceki gece Arnavutköy'deki bir kulüpte eğlendi. Kulüp çıkışında Burcu Biricik'e çiçekçi çocuklar, çiçekli taç satmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine çocuklardan biri Biricik'ten ayakkabılarını istedi, güzel oyuncu bir an bile düşünmeden ayakkabılarını çıkarıp verdi.



"SENİN OLSUN"

Güzel oyuncu Burcu Biricik'i gören çiçekçi çocuklar oyuncunun çevresini bir anda sardı. Taç satmak istediler ama başarılı olamadılar. Bunun üzerine çocuklardan biri ayakkabısını isteyince "Al senin olsun" deyip ayakkabısını verdi.

BURCU BİRİCİK'İN EŞİ MAGAZİNCİLİĞE SOYUNDU

Burcu Biricik çıkışta muhabirlerin sorularını cevaplarken eşi fotoğraf makinesini çıkarıp bu anları görüntüledi. Emre Yetkin, Burcu Biricik'e muhabirlerin en çok sorduğu o soruyu yöneltti "Hamile misiniz?" Burcu "Aaa Emre böyle bir şey yok" deyip güldü.