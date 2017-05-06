Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Boz, yakın arkdaşı Eser Yenenler ile takıldığı gecede 'İşte Benim Stilim' yarışması ile tanınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerle yakalandı. Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'i aldatması gündeme bomba gibi düştü. Haberlerin ardından Murat Boz ve Aslı Enver aşkı sona erdi. Ünlü şarkıcı, Enver'le birlikte oturdukları Yeniköy'deki evden taşındı.



İLİŞKİ 10 GÜN ÖNCE BİTTİ DİYE İDDİA EDİLİYOR

Murat Boz'un Bahar-Nihal Candan kardeşlerle yakalanmasının ardından ikilinin 10 gün önce ayrıldığı iddia edildi. Ancak ikilinin ayrılık dedikoduları çıkmasına rağmen Instagram hesaplarından fotoğraflarını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.



MURAT BOZ "İHANET YOK" DEMİŞTİ

Açıklama yapan Boz, "Hakkımda çıkan 'ihanet' haberleri tamamıyla gerçe dışıdır" dedi. Enver ise suskunluğunu korudu.