ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla yayınlanan bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yine ilginç anlar yaşandı.Çok güldüğünü ve bazı zamanlarda kendini tutamadığını belirten yarışmacı Nuray Okat, Murat Yıldırım'dan bu konuda anlayışlı olmasını istedi. Bu kısa uyarının ardından kahkahalara boğulan yarışmacıya Yıldırım'ın da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Kahkahası Milyoner'i inletti
07.05.2017 - 14:49 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nuray Okat isimli yarışmacı kahkahasıyla sunucu Murat Yıldırım başta olmak üzere hem stüdyodakileri hem de ekran başındakilere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Etiketler : Murat Yıldırım,milyoner,Kim Milyoner Olmak İster,
471212 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/471212.aspx
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