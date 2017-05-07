Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla yayınlanan bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yine ilginç anlar yaşandı.Çok güldüğünü ve bazı zamanlarda kendini tutamadığını belirten yarışmacı Nuray Okat, Murat Yıldırım'dan bu konuda anlayışlı olmasını istedi. Bu kısa uyarının ardından kahkahalara boğulan yarışmacıya Yıldırım'ın da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.