Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Boz, ‘İşte Benim Stilim’ yarışmacılarından Bahar-Nihal Candan kardeşlerle eser yenenler’in villasındaki partide kaçamak yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Milliyet'ten Ehmrah Akçaay'ın haberine göre; Şarkıcı, “Tüm iddia ve haberler asılsız. Hiçbiri doğru değil. Sizce böyle bir şey olabilir mi ya?” dedi. Sevgilisi Aslı Enver’le ihanet yüzünden ayrıldıkları sorularına ise Boz gülerek, “Evimiz, yerimiz belli. Her şey tamamen abartı ve kurgu. Öyle bir şey yok” yanıtını verdi.



Öte yandan Bahar-Nihal Candan kardeşler Kuruçeşme Black’te bir parti düzenledi. Basının üzerlerine çok geldiğini söyleyen ikiliden Nihal, “Ablam ve arkadaşım Nazlı’yla o gece dondurma yemeye gittik. Söylenenleri hiç anlamıyorum.



19 yaşındayım ve konuşulanlar çok ağır. Annem ve babam akademisyen. Bu durumdan çok zarar görüyorlar. Hepimiz perişan haldeyiz. Onlar bizim ağabeylerimiz” şeklinde konuştu.



‘Yuva yıkan kadın gibi oldum’



Eser Yenenler ise, Instagram hesabından açıklama yaptı. Oyuncu, “Bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı. Söylendiği gibi beş değil, 15 kişiydik. Yuva yıkacak olsam en yakınımdakilerden başlardım. İbo evlenmek üzere, Oğuzhan ikinci yılını devirdi. Bir de villa kiralık” notunu yazdı.