Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’da yeni açılan bir eğlence mekanına misafir olarak gelen ünlü oyuncu Selçuk Yöntem kulüpte doyasıya eğlendi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen 63 yaşındaki usta oyuncu giyim tarzı ile dikkat çekerken, yaptığı danslarla da gençlere taş çıkarttı. Arkadaşlarıyla birlikte geldiği eğlence mekanında genç bir bayanla dans eden Yöntem, birçok hareketli parça ile de bir an olsun yerinde durmadı. Neşeli tavırlarıyla da dikkat çeken Yöntem, gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız oldu.