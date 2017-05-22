Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında evlendi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünya evine giren çiftin düğününe katılan isimler arasında Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal,Aslı Enver gibi tanınmış isimler vardı.

"İNŞALLAH UĞURLU GELİRİZ"

Düğün törenlerinin de evlilik teklifinin de maça denk gelmesiyle ilgili Sarp Akkaya, "Bizim için özel bir gün, Fenerbahçe'ye özel evleniyoruz, inşsallah uğurlu geliriz" dedi.

ASLI ENVER ERKEN AYRILDI

Aslı Enver'in de kısa bir süre katılıp ayrıldığı düğün törenine Murat Boz'un katılmadığı öğrenildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU HALAY BAŞI OLDU

Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu gece boyunca birbirlerinden ayrılmadılar. Halay başı olan İmirzalıoğlu, performansı ile tam not aldı.