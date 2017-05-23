Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali, Feridun Düzağaç konseri ile sona erdi. Usta sanatçı, en sevilen şarkılarını Bostanlı Pazaryeri’ni dolduran binlerce Karşıyakalı için söyledi. Konser yaklaşık 3 saat sürdü. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da Düşler Sokağı parçasında, bateri çalarak Düzağaç’a eşlik etti. Başkan Akpınar’ın performansı, alkışlarla karşılık buldu.