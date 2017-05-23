Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların başarılı sunucusu alışa gelmiş işinin dışında bu defa başka bir yeteneği ile öne çıkacak. Güzel sunucu, Türkiye'de en çok izlenen yerli bir animasyon filmi olmayı hedefleyen 'Doru' için stüdyoda çalışmalara başladı.

'DORU'NUN ANNESİNE HAYAT VERDİ

Başarılı sonucu sesiyle 'Doru'nun annesine hayat verdi. Sabah'ta yer alana bilgilere göre, ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programının suncusu Esra Erol, bir animasyo filminde seslendirme yaptı. Erol, çocukların çok sevdiği çizgi karakterlerden 'Doru'nun sinema filminde 'Doru'nun annesine seslendirip hayat verdi.

FİLMDE BİRÇOK ÜNLÜ YILDIZ VAR

Dublaj için stüdyoya giren ünü sunucui seslendirme yaparklen olduka keyifli anlar yaşadı. Bernsu Soral, Murat Dalkılıç, Hakan Baş ve 3 Adam'ın da seslendirme kadrosunda yer aldığı film, 7 Temmuz'da vizyona gireceği belirtildi. Türkiye'de en çok izlenen yerli animasyon filmi olmayı hedefleyen 'Doru', 250'yi aşkın sinema salonunda gösterilecek.