Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Furkan Dede'nin "Survivor"ın Pazar akşamı yayınlanan bölümü sonrası eleme potasına Adem ile birlikte giren İlhan Mansız'ın bu durumunu bir PR çalışması olarak değerlendirmesine Acun Ilıcalı sessiz kalmadı.



"ADALET" VURGUSU YAPTI



Ilıcalı, Furkan Dede'ye ve diğer konuşmacılara "adalet"li olun uyarısı yaptı. Acun Ilıcalı, programda herkesin istediği gibi söz söyleme hakkı olduğunu fakat cevap hakkı doğacak değerlendirmeleri yaparken "adalet"li olunması gerektiğine vurgu yaptı.



"BU TİP YORUMLARI DIŞARIDAYKEN YAP"



Furkan Dede'nin yorumu sonrası İlhan Mansız'ın bu durumda cevap hakkı doğduğunu ancak prosedür gereği böyle bir şeyin olamayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, Furkan Dede'ye bu tip yorumları İlhan Mansız'ın dışarıdayken yapmasını söyledi.



Acun Ilıcalı'nın telefon bağlantısı sonrası program TV8,5'ta kaldığı yerden devam etti.