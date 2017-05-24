Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'O Hayat Benim' dizisinde rolü için kilo alan Yeşim Ceren Bozoğlu diziden ayrılıp 'Kalbimdeki Deniz' dizisine geçiş yapar yapmaz kilo vermeye başladı. Bir kilo alıp bir veren ünlü oyuncu tam 40 kilo verdi.

20 KİLO AMELİYAT İLE 20 KİLO DİYETLE VERMİŞ

Mide bypass ameliyatı geçirdikten sonra 20 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "20 kilo da rejim yaparak verdim. Daha vermem gereken 10 kilo var. Kendimi oldukça sağlıklı hissediyorum" açıklamasını yaptı. Bozoğlu, parmağındaki beş taş yüzükleri ise kendisinin aldığını belirtti.

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