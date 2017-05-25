Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe kendini ödüllendiriyor.

REZİDANS VE VİLLADAN SONRA...

Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü işletmeci, bu kez de yeni tutkusu için paraya kıydı.

SAATLERE MERAK SARDI

Saatlere merak saran Nusret, Patek Philippe'in Nautilus Jumbo Gold modelinden satın aldı.

BİR SAATE 330 BİN TL VERDİ

Gökçe'nin, yeni saati için 330 bin TL ödediği konuşuluyor. Ünlü etçinin koleksiyonunda Rolex ve Audemars Piguet gibi markalar da bulunuyor.

İşte Nusret'in aldığı saat;