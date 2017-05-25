Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu anlatan şarkıcı Alişan, ''Son 15 gün kala Allah Eda'yı karşıma çıkardı. Cumhurbaşkanımızın sözü var, nikah şahidim olacak'' açıklamasını yaptı.

EDA EROL, ALİŞAN İLE NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI

Alişan ve sevgilisi Eda Erol, önceki akşam Etiler Gürkan Şef çıkışı basına ilk kez birlikte poz verdi.İlk kez birlikte görüntülendikleri için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Eda Erol, ''İlişkiniz nasıl başladı?'' sorusuna, ''Ders çalışırken karşıma Alişan çıktı. Asosyal biriyim, tüm zamanımı evde geçiririm. Esra (Erol) ablamla konuşmuşlar. Ablam, 'Sana paravan kurup, görüştüreceğim sizi' dedi ve o şekilde başladı'' yanıtını verdi.

ALİŞAN, BAYRAMDAN SONRA EDA EROL'U İSTEMEYE GİDECEK

Geçen ay ailelerin tanıştığını söyleyen Alişan, ''Bayramdan sonra inşallah istemeye gideceğiz. Düğün için hemen organizasyonlara başlayacağız'' şeklinde konuştu.

İkili gecede böyle görüntülendi: