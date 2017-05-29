Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MFÖ grubu, 11 yıl aradan sonra ‘Kendi Kendine’ albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan ekip, 12 şarkılık bir projeye imza attı. Albüm, bugün DMC etiketiyle raflardaki ve dijital platformlardaki yerini aldı. Altı ayda hazırlanan ve tamamı akustik olan parçaların 10 tanesinin sözü Alanson imzası taşıyor. Kayıtları Güner’in evindeki stüdyoda gerçekleştiren ekip, klasik sound’unun dışında farklı bir çalışma hazırladı.

MÜZİK HAYATIMIZDA BİR DÖNÜM NOKTASI

Albümle ilgili duygularını paylaşan Alanson, “Akustik ve yumuşak bir çalışma oldu. Hiç elektronik enstrüman kullanmadık. Müzik hayatımızda bir dönüm noktası oldu” dedi. Güner’se şunları söyledi: “Gitarlarımızı aldık, aranjörsüz ve stüdyo endişesi olmadan, evimizde içimize sinen güzel bir albüm yaptık. Bu, MFÖ tarihinde bir milat.” Uğur da, “Şarkılarımız herkesin ruh haline de iyi gelecek. Hep beraber çalıp söyledik, sahnede plaktakinin aynısını icra edeceğiz” açıklamasını yaptı.