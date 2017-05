Türkiye Gazetesi

Ünlü Fransız yönetmen François Ozon’un Altın Palmiye ödülüne aday olan yeni filmi L’amant Double için düzenlenen galaya davetli olarak katılan Şaşmaz, ertesi gün ise yönetmen Lynee Ramsay’in You Were Never Really Here adlı filminin gösterimine davetliydi. Filmin gösteriminde Orta Doğu basınına konuşan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Vatan filminin çekimlerine devam ettiklerini ifade etti. Kurtlar Vadisi Vatan filminin sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.