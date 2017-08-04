Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verdiği kilolarla bir anda tüm bakışları üzerine çeken şarkıcı İrem Derici, gelen şöhretin ardından bir TV programı için sunuculuk yapmaya başlamıştı. Derici’nin sık sık program çekimlerini aksatması ve bahaneler üretmesine yapım şirketinin kızdıdığı öğrenildi. Programın yapım şirketi, rahatsızlandım diyerek hastaneye kaldırılan ve hemen ardından konser için Bodrum’a giden Derici’ye yüklü bir tazminat davası açtığı öğrenildi. Tansiyonum düştü bahanesinin ardından Bodrum’a giderek sahne alan Derici için, kanalın programlar müdürü Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından “Allah ıslah etsin.

Program bitebilir

Tez vakitte. Öyle bir isme denk geldim ki bugüne kadar çalıştığım tüm ünlülerden özür dilerim” mesajını paylaşmıştı. Derici’nin bu ilk vukuatı olmadığı öğrenilirken, programın akıbeti konusunda ilerleyen günlerde karar verileceği öğrenildi.

Güneş gazetesi