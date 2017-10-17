Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı olan “İstanbul Muhafızları” adlı çizgi dizi, beyazperdeye aktarılacak. TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren yaklaşık 6 milyon çocuğa ulaşan dizi, “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” adıyla sinemaya uyarlandı. Çocukların bu diziye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kültür AŞ Genel Müdürü Rıdvan Duran “Televizyonda çok beğenilince biz de sinemaya aktaralım, çocuklarımızın İstanbul’u biraz daha iyi tanımasını ve İstanbul’a sahip çıkma fikrini daha çok benimsemelerini istedik. Bu proje sayesinde çocuklar büyüklerine İstanbul’un tarihî mekânlarını anlatıyor. Bu bizim için büyük bir kazanımdır” dedi. Filmin yapımcılığını üstlenen Ammar Gündüz de, şunları söyledi: Sinema filmine başladığımızda çok zor bir yükün altına girdiğimizin farkındaydık. Çocuklarını sinemaya götüren anne babaların da salondan mutlu ayrılmasını istiyoruz.