Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeyi anlatan Türkiye’nin Oscar adayı Ayla’nın galası yapıldı. Gecede, Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini canlandıran İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Taner Birsel, Büşra Develi, Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Ali Barkın, Sinem Uslu, Burç Kümbetlioğlu, Mehmet Esen, Meral Çetinkaya, Caner Kurtaran, Esra Dermancıoğlu, Nilgün Kasapbaşoğlu, Halil Kumova, İlber Gürtunca, Toygan Avanoğlu’nun dâhil olduğu filmde rol alan oyuncular da yer aldı. Gecede Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho ile birlikte sanat, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimleri Ayla ekibini yalnız bırakmadı. Astsubay Süleyman Dilbirliği ve Kore Savaşı’nda ölümden kurtardığı kızı Ayla (Kim Eunja) ile çocukluğunu canlandıran Koreli minik oyuncu Kim Seol’ün ailesiyle katıldığı geceye yoğun ilgi gösterildi. Muhteşem galada izdiham yaşandı, bütün salon filmi kahkaha ve gözyaşları içerisinde izledi. Film, 27 Ekim Cuma günü Türkiye sinemalarında gösterime girerken, Seul’de aynı gün gala yapacak.