Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı, O Ses Çocuklar yarışmasından bir yarışmacının geldiğini görünce yedikleri cezayı anlatmadan duramadı.

DERT YANDI

O Ses Çocuklar programını yaparken ceza aldıklarını söyleyip dert yanan Acun Ilıcalı, "Bize o saatte çocukların uyuması gerektiği söylendi. Biz de 'Program canlı çekilmiyor, öğlen çekiyoruz'. dedik ama yine de ceza yemekten kurtulamadık." ifadelerinde bulundu.

YILDIZ ESPRİYİ PATLATTI

Dünyanın her yerinde O Ses Çocuklar'ın yayınlandığını ve kimsenin ceza yemediğini söyleyen Acun Ilıcalı'ya, Yıldız Tilbe "O da büyük bir başarı" deyince salonda kahkaha tufanı koptu.