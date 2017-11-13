Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTube’da yayınlanan sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, “Kalk Gidelim” adlı yeni diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ayça Varlıer oldu. Ufuk Özkan’la başrolü paylaşacağı “Kalk Gidelim”in ilk komedi dizisi olduğunu söyleyen Varlıer “12 yıldır hep dram tarzı dizilerde oynadım. O yüzden böyle bir dizide olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Çünkü çok özlediğim bir tarz” şeklinde konuştu. 16 yaşındayken Amerika’ya gidip 10 sene kalan, liseyi orada bitiren, ardından Harvard’da eğitim alan ve oyunculuk üzerine master yapan Ayça Varlıer, yakında Tahir ile Zühre’nin aşkını konu alan bir müzikalde yer alacak.