Daha önce ‘Yalancı Romantik’ dizisinde birlikte başrolleri paylaşan Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, bu defa Gergedan Yapım tarafından sahneye konulan oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Hakan Yılmaz’ın üstlendiği iki perdelik kara komedi oyunun konsepti PuCCa’ya, senaryosu ise “Bir Kadın Bir Erkek’’ dizisinin senaristleri Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’a ait.
Yıllar sonra tiyatro oyunuyla bir aradalar
14.11.2017 - 06:34 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, 9 yıl sonra ‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’ adlı tiyatro oyunuyla yeniden bir araya geliyor.
Etiketler : Hakan Yılmaz,
519351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/519351.aspx
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