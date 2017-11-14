Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce ‘Yalancı Romantik’ dizisinde birlikte başrolleri paylaşan Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, bu defa Gergedan Yapım tarafından sahneye konulan oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Hakan Yılmaz’ın üstlendiği iki perdelik kara komedi oyunun konsepti PuCCa’ya, senaryosu ise “Bir Kadın Bir Erkek’’ dizisinin senaristleri Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’a ait.