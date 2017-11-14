Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz yıl 80 kiloya ulaşınca zayıflamaya karar vermişti. Aldığı kilolar sebebiyle sağlık problemleri yaşadığı için operasyona girmeye karar vermiş ve mide küçültme ameliyatı olmuştu. Doç. Dr. Hasan Altun’un gerçekleştirdiği ameliyat sonrası sanatçı, 6 ay sonunda 15 kilo vermeyi başarmıştı. Ünlü şarkıcının ameliyattan 1 yıl sonraki görüntüsü ise herkesi şaşırttı. Daha da kilo veren ve fit görüntüye kavuşan şarkıcı, “Çok iyiyim ve sağlıklıyım” dedi.