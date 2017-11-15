Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı, Füsun Kostak gibi birçok oyuncunun yer aldığı TRT1’in yeni dizisi ‘Kalk Gidelim’, 18 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de seyirciyle buluşacak. Staff Film/Eyüp Üstün yapımcılığında; Hatice Memiş yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosunu Baykut Badem, Güliz Kucur ve Hazan Toma kaleme alıyor. Aile komedisi dizide modern hayatın insanlara getirdiği rahatlık ve lüks yanında aslında insanlardan götürdüğü, yardımlaşma, ailevi ilişkiler, sadakat, iyilik, insan sevgisi, kuşaklar arası bağlar, manevi değerlerin yok olmaması gibi konular karşılaştırmalı olarak işlenecek.