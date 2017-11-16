Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevirdiği Recep İvedik serileriyle gişede kırılması zor rekorlara imza atan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından, bu yıl Türk filmlerine giden seyirci sayısının yüzde 30’una tek başına sahip olduğunu duyurdu. Şahan Gökbakar’ın bu paylaşımı, Cem Yılmaz’ın yeni komedi eseri “Arif V 216” filminin fragmanını yayına verdiği gün yapması, manidar bulundu. Cem Yılmaz “Arif V 216” için, Şahan Gökbakar ise “Kayhan” filmi için tanıtım çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ancak Gökbakar’ın son paylaşımı ‘krallığını ilan etti’ şeklinde yorumlandı. ‘Recep İvedik 5’ filmiyle gişede rekor kıran Gökbakar, Türk sinemasının en çok izlenen yapımına imza atmaktan dolayı duyduğu mutluluğu gözler önüne serdi. Bu yıl 118 Türk filminin vizyona girdiğini belirten komedyen, 25 milyonun üzerinde kesilen biletin yaklaşık 7,5 milyonunun Recep İvedik 5’e ait olduğunu işaret etti. Gökbakar, şu ifadeleri kullandı: Teşekkürler hepinize... 10 yıldır Türk sinemasında zirveyi layık gördünüz, rekor üstüne rekor kırdık... Bu sene sinema sektörünün yüzde 30’unu tek başımıza yapmışız. Bükemediği bileği öpmek yerine gömmeye çalışanlar ve goygoycularına yine en büyük cevabı verdiniz. Gurur ve mutluluk... Kıskananlar çatlasın. İki usta komedyen arasındaki rekabet, ‘Komedi Savaşı’na dönüşeceğe benziyor. “Arif V 216” 5 Ocak 2018’de; “Kayhan” 8 Şubat 2018’de vizyona girecek.