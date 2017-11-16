Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizinin yarın yayınlanacak bölümünde, farklı tarzı ve başarılı projeleri ile milyonların diline dolanan şarkıların sahibi Gökhan Türkmen ve ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne layık görülen oyuncu Ata Berk Mutlu konuk olacak. Dizinin başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu ve Suzan Aksoy paylaşıyor.