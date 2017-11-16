Dizinin yarın yayınlanacak bölümünde, farklı tarzı ve başarılı projeleri ile milyonların diline dolanan şarkıların sahibi Gökhan Türkmen ve ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne layık görülen oyuncu Ata Berk Mutlu konuk olacak. Dizinin başrollerini Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu ve Suzan Aksoy paylaşıyor.
Gökhan Türkmen konuk sanatçı
16.11.2017 - 08:21 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 08:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği “Şevkat Yerimdar” dizisi, ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor.
Etiketler : Gökhan Türkmen,
519978 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/519978.aspx
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