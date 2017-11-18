Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, yedi günlük etkinliğin ardından muhteşem bir törenle sona erdi. Gecede “Kristal Kayısı”lar sahiplerini buldu. Oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın sunduğu kapanış töreninde; İranlı usta yönetmen ve senarist Rakshan Bani Etemad’a Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından “Kristal Kayısı Onur Ödülü” verildi. Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü’ne Onur Saylak’ın yönettiği “Daha” filmi layık görüldü. Onur Saylak “En İyi Film Kristal Kayısı” ve 100 bin TL para ödülünü Başkan Çakır’dan aldı. Festivalde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü “İşe Yarar Bir Şey” filmiyle Başak Köklükaya’ya, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Daha” filmiyle Ahmet Mümtaz Taylan’a verildi. En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü’ne “Sarı Sıcak” filmiyle Fikret Reyhan layık görüldü. Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü Ilgar Najaf’nın yönettiği “Nar Bağı” filmine verildi. Ödül gecesinde SİYAD Ödülünün sahibi ise Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Buğday” filmi olurken, Kemal Sunal Halk Ödülü ise Ümit Ünal’ın yönettiği “Sofra Sırları” filmine gitti.