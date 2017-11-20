Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl Almanya’da geleneksel olarak düzenlenen Daf BAMA Müzik Ödülleri geçtiğimiz gün sahiplerini buldu. Hamburg şehrinde Daf Entertainment tarafından düzenlenen ödül töreninde Türk sanatçılar da sahne aldı. Hande Yener ve Sinan Akçıl söylediği şarkılarla törene gelenleri coşturdu. Dünyanın birçok yerinden adayların belirlendiği yarışmada Ozan Doğulu, büyük bir başarı göstererek Daf BAMA En İyi DJ ödülünü aldı. En İyi Türk Kadın Şarkıcı Hande Yener olurken; En İyi Türk Erkek Şarkıcı Sinan Akçıl seçildi. En İyi Türk Çıkış Yapan Şarkıcı ise Ece Seçkin oldu. Ozan Doğulu ile birlikte aldıkları ödülle poz veren Ece Seçkin “Mutluyum ve gururluyum” dedi. Sinan Akçıl ise “Bir Türk ve Müslüman genç olarak gurur içindeyim...” şeklinde konuştu.