Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 2016 Mart ayında tutuklanan Reza Zarrab'ın yargılandığı davada Juri seçiminin yapılacağı duruşma 27 Kasım'a, 27 Kasım'da yapılacağı açıklanan jürili duruşma ise 4 Aralık'a ertelendi. Ebru Gündeş, geçen yıl da Reza Zarrab'tan boşanma kararı almış, ancak daha sonra kararından vazgeçmişti. Gündeş'in bu kez kesin kararlı olduğu belirtiliyor.



JÜRİ SEÇİMİNDE DE EBRU GÜNDEŞ'İ SORDULAR

ABD'deki mahkemede jüri seçiminde adaylara yöneltilecek sorular arasında şu da vardı: "Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş ünlü bir Türk pop şarkıcısı, aktris ve televizyon kişiliği. Kendisini doğrudan veya dolaylı olarak tanıyor musun?"