Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 yaşındaki oyuncu rahatlığıyla dikkat çekerken, annesi Yurdanur Güvenilir’in heyecanı gözden kaçmadı. Yurdanur Güvenilir “Hep ufak gördüğüm Damla ile karşılıklı oynadıktan sonra anladım ki kızım büyümüş ve yaptığı işte bir değer olmuş. Bu bana büyük bir haz verdi” dedi. İsabella, dizinin satıldığı 36 ülkede bir yıldız olsa da annesinin gözünde hep evin küçük kızı...