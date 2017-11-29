Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futboldan kazandığını yatırım yaparak son yıllarda ticarete atılan Sabri Sarıoğlu, geçen hafta Nişantaşı'nda açtığı optik mağazasına bir halka daha ekledi. 33 yaşındaki futbolcu, Bebek semtine optik mağazasının ikinci şubesini açtı.Önümüzdeki günlerde açılışı yapılması planlanan mağazanın aylık kirasının 30 bin TL olduğu öğrenildi.Bu sezon formasını giydiği Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren futbolcu, geçtiğimiz yıllarda Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde babasının işlettiği kahvehane açmış ve ailesiyle inşaat işlerine atılmıştı.