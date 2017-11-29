Futboldan kazandığını yatırım yaparak son yıllarda ticarete atılan Sabri Sarıoğlu, geçen hafta Nişantaşı'nda açtığı optik mağazasına bir halka daha ekledi. 33 yaşındaki futbolcu, Bebek semtine optik mağazasının ikinci şubesini açtı.Önümüzdeki günlerde açılışı yapılması planlanan mağazanın aylık kirasının 30 bin TL olduğu öğrenildi.Bu sezon formasını giydiği Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren futbolcu, geçtiğimiz yıllarda Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde babasının işlettiği kahvehane açmış ve ailesiyle inşaat işlerine atılmıştı.
'Optik Reyiz' ticareti sevdi
29.11.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
21 yıl Galatasaray'da top koşturduktan sonra Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, geçen hafta Nişantaşı'nda optik mağazası açmıştı. Galatasaraylı taraftarların 'Reyiz' lakabını taktıkları futbolcu, dükkanları çiftledi.
Etiketler : Optik Reyiz,Galatasaray,Sabri Sarıoğlu,
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