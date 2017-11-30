Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Edis, geçtiğimiz günlerde soysal medyada gerçekleştirdiği “Şarkı Söylemek Lazım” yarışmasının sonucunda kazanan hayranını sahneye davet etti. Edis, hayranıyla birlikte 100 milyonu geçen “Çok Çok” isimli şarkısını birlikte sahnede seslendirdi. Düet sonrası gözyaşlarını tutamayan hayranı, en büyük hayalini gerçekleştirdiği için Edis’e teşekkür etti.