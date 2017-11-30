Yaklaşık iki saat sahnede kalan Edis, geçtiğimiz günlerde soysal medyada gerçekleştirdiği “Şarkı Söylemek Lazım” yarışmasının sonucunda kazanan hayranını sahneye davet etti. Edis, hayranıyla birlikte 100 milyonu geçen “Çok Çok” isimli şarkısını birlikte sahnede seslendirdi. Düet sonrası gözyaşlarını tutamayan hayranı, en büyük hayalini gerçekleştirdiği için Edis’e teşekkür etti.
Hayranını sahneye çağırıp düet yaptı
30.11.2017 - 06:50 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk pop müziği şarkıcısı Edis, Event Partners aracılığıyla Adapazarı Ada AVM’de konser verdi.
Etiketler : Edis,Event Partners,
523715 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/523715.aspx
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