Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikiş makinesi üreticisi Singer, bu trendi bir sosyal sorumluluk projesi hâline getirdi. Ahu Orakçıoğlu, Ayşe Kucuroğlu, Ayşe Tolga, Bengü, Derin Tali, Ezra&Tuba kardeşler, Mert Vidinli, Naz Elmaz, Özlem Yıldız gibi isimler, Singer için rengârenk desenler tasarladı. ‘Patch’ adı verilen bu desenler singer.com.tr adresinden satışa sunuluyor ve geliri ‘Singer ile Her Destek, Gerçekleşen Bir Dilek’ projesi kapsamında hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek üzere Bir Dilek Tut Derneği’ne bağışlanıyor. Dernek, herkesi bu ‘patch’lerden satın alarak giysisini özelleştirmeye, aynı zamanda çocuklara destek olmaya çağırdı.