Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın konusunu, özel bir televizyon kanalında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu 'Artık Susma' adlı programın 25 Eylül'den itibaren yayımlanan bölümleri oluşturdu. Programa çıkarılan Murat Şar (43), annesinin Yeşilçam'ın ünlü bir oyuncusu olduğunu anlattı, o sırada da Hale Soygazi'nin fotoğrafları yayımlandı. Hale Soygazi söz konusu anne olarak gösterildi, doğum sırasında Murat Şar'ın göbek bağının kesilmediği, bu yolla bebeğin ölmesini istediği gibi belgesiz ve dayanaksız iddialar ortaya atıldı.

YAYININ DURDURULMASI İÇİN TEDBİR KARARI

Bunun üzerine ünlü oyuncu, Seda Sayan, Uğur Arslan, yapımcı şirket Global Prodüksiyon, sorumlu müdür Sema Tınaztepe, Murat Şar ve Mehmet Yüzüak aleyhinde dava açtı. Soygazi, yayının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı da istedi.