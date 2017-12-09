Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), “kadını aşağılayan, kadına yönelik şiddeti destekleyen” ve “alkol kullanımı” gibi görüntülerle çocuk ve gençler için zararlı içeriklere yer veren diziler sebebiyle 3 televizyon kanalına idari para cezası uygulandı.



İncelemelerde, Show TV’de yayınlanan “Çukur” isimli dizide “çocuklar ve gençler için zararlı olabilecek içerikler” ile “alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahnelerine yer verildiği”, Fox TV’de yayınlanan “Kalbimdeki Deniz” isimli dizide de doğulu bir kızı canlandıran Diyar karakterinin “Kadın bizim oralarda bildiğin mal. Babamın ahırdaki atı kadar bile değerim yok benim. Ha konağın iti ha ben” sözlerinin “Aşağılayıcı veya iftira niteliği” taşıdığı belirlendi.



Kanal D’de yayınlanan “Siyah Beyaz Aşk” isimli dizide “kadına yönelik şiddeti destekleyen söz, görüntü ve olay örgüsüne yer verildiği” belirlendi.



Bu kanallar haricinde Halk TV’de yayınlanan “Canda Sağlık” isimli programa da “gizli reklam” cezası kesildi.



Öte yandan Üst Kurul, TV8’de yayınlanan filmlerde de “ilk 30 dakika tamamlanmadan reklama gidildiğini” tespit etti.



Üst Kurul, söz konusu dizilerle, yayınlar için TV kanallarına yüzde 1 ile yüzde 3 arasında idari para cezası uyguladı.