Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendine özgü tarzı ve sesi ile genç kuşağın sevilen ismi haline gelen Sinan Akçıl, Samsun’da bir alış veriş merkezinde sahne aldı. AVM’de hayranlarına mini konser veren Sinan Akçıl, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü pop sanatçısı, konserin ardından hayranları ile fotoğraf çektirerek imzalı fotoğraflarını dağıttı.