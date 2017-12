Türkiye Gazetesi

Kim Jong-hyun öldü. Peki Kim Jong-hyun kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında öldü? ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. K-Pop (Güney Kore pop müziği) dünyasının en bilinen gruplarından SHINee'nin 27 yaşındaki üyesi Kim Jong-hyun, 18 Aralık tarihinde başkent Seul'de medya sektörünün kalbi olarak da bilinen Gangnam'daki evinde yerel saatle 18.10 sıralarında ölü hâlde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kim'in hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Kim Jong-hyun, nasıl öldü, kaç yaşındaydı. 27 yaşındaki Kim Jonh hyun için Yonhap haber ajansı, intihar etmiş olabileceğini yazdı.

Kim Jong-hyun kimdir?

SHINee adlı grubun ana vokalisti, MBC Blue Night Radio sunucusu, dansçı, şarkı sözü yazarı, besteci ve model kimlikleriyle tanınan Kim Jonghyun, 8 Nisan 1990’da doğdu. Doğduğu kent olan Seul'de büyüdü. 2005'te S.M. Casting System'de keşfedildi. SHINee ile çıkış yapmadan önce Zhang Liyin ile onun ilk Çince albümü "I Will" için "Wrongly Given Love" (交错的爱) şarkısında düet yaptı. 12 Ocak 2015 tarihinde ilk solo albümü Base yayınlandı.[2] Aynı yıl içinde ikinci solo albümü 'Story Op.1' da yayınlandı ve ilk solo konseri olan 'The Story By Jonghyun'u gerçekleştirdi. Şarkıcı aynı zamanda kendi yazdığı, bestelediği şarkıların hikayelerini konu alan 'Skeleton Flower' adında bir kitap yayımladı. Tüm bunları yaparken grubu SHINee'yle birlikte promosyonlarına devam etti.